Спортсмени Тернопільщини вибороли третє місце на чемпіонаті України з біатлону

Представники Тернопільської області вибороли третє місце у загальнокомандному заліку на чемпіонаті України з біатлону. Про це Суспільному розповів тренер Назарій Бурик.

За його словами, на навчально-спортивній базі "Тисовець", що на Львівщині, завершився чемпіонат України з біатлону серед юніорів і юніорок. Окрім золотої медалі Віталія Мандзина, який став чемпіоном у спринтерській гонці, медаль бронзового гатунку у скарбничку нашої області приніс Давид Драбик у гонці переслідування серед юніорів. Також "бронзу" виборола у персьюті серед юніорок Олександра Усенко.

В естафетній гонці тернопільська команда, у складі якої виступали Віталій Мандзин, Назарій Парадовський, Михайло Павлюк та Давид Драбик, була четвертою.

"В результаті у загальному заліку представники Тернопільської області у напруженій боротьбі з результатом 996 очок вибороли загальнокомандне третє місце. Спортсмени є учнями ТО ШВСМ та ТОДЮСШ з біатлону", – каже тренер Назарій Бурик.

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