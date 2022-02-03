Правоохоронці Херсонщини викрили жителя Каховки, який вирощував елітні сорти коноплі в гаражі в лабораторних умовах.
Про це йдеться на сторінці у Facebook поліції Херсонської області.
У повідомленні написано, що 38-річний чоловік замовляв насіння елітних сортів конопель в інтернеті. Свій гараж переобладнав під лабораторію з ізоляцією від вологості, вентиляторами, системою поливу та добривами.
Під час обшуку приміщення, поліцейські знайшли та вилучили готову до продажу марихуану, висаджені коноплі у горщиках та обладнання для вирощування.
Всі рослини відправили на дослідження.
Якщо вина чоловіка буде доведена, йому повідомлять про підозру за незаконне виробництво наркотичних засобів за двома статтями.
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