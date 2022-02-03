Правоохоронці Херсонщини викрили жителя Каховки, який вирощував елітні сорти коноплі в гаражі в лабораторних умовах.

Про це йдеться на сторінці у Facebook поліції Херсонської області.

Фото: поліція Херсонської області/Facebook

У повідомленні написано, що 38-річний чоловік замовляв насіння елітних сортів конопель в інтернеті. Свій гараж переобладнав під лабораторію з ізоляцією від вологості, вентиляторами, системою поливу та добривами.

Фото: поліція Херсонської області/Facebook

Під час обшуку приміщення, поліцейські знайшли та вилучили готову до продажу марихуану, висаджені коноплі у горщиках та обладнання для вирощування.

Фото: поліція Херсонської області/Facebook

Всі рослини відправили на дослідження.

Фото: поліція Херсонської області/Facebook

Якщо вина чоловіка буде доведена, йому повідомлять про підозру за незаконне виробництво наркотичних засобів за двома статтями.

Читайте також:

На Херсонщині поліція повідомила про блокування інтернет-ресурсу, через який продавали наркотики

На Херсонщині судитимуть групу людей, які створили наркоплантацію

Читайте нас у Тelegram: Суспільне Херсон

Підписуйтесь на Суспільне Херсон у Viber