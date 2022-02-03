Квитки на виставки Херсонського обласного краєзнавчого музею можна придбати з віртуальної тисячі за вакцинацію. Цією можливістю скористались понад 200 відвідувачів музею.

Про це Суспільному розказала завідувачка відділу маркетингу Ліана Комарденко.

"З кінця грудня у нас діє сайт і можна придбати онлайн - квитки. І ми одразу під'єднали функцію "єПідтримки", щоб можна було розрахуватися цією тисячею, яка є у людей на їх електронних картках. Це у нас користується дуже великим попитом, більш ніж половина наших відвідувачів купують саме електронні квитки", - каже завідувачка.

19 лютого у краєзнавчому музеї відбудеться сімейний захід "Вихідний у музеї". Для його відвідування потрібно записатись заздалегідь. Купити квитки можна буде також з онлайн - тисячі за вакцинацію, але зробити це потрібно безпосередньо в музеї, каже Ліана Комарденко.

"Оскільки у нас на цей захід можна потрапити лише за записом, то квитки можна буде придбати лише у касі. Можна і з віртуальної картки: сканувати безпосередньо у нас в музеї QR-код і купити квиток. Якщо людина хоче відвідати будь-яку експозицію музею, то можна придбати квитки й онлайн на сайті", - каже завідувачка відділу маркетингу.

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