Заснув за кермом. У Польщі перекинувся автобус сполученням Чернівці – Щецин

2 лютого поблизу села Кольонія-Седліщкі, що за 26 кілометрів від Любліна, з'їхав у кювет автобус сполученням Чернівці – Щецин. У салоні перебували 25 пасажирів. Вони отримали незначні травми, повідомляє місцевий сайт "Кур'єр Люблінський".

Аварія трапилася о 21:00.

"За кермом автобуса перебував 57-річний громадянин України. За попередньою інформацією, водій заснув за кермом і спричинив ДТП. На щастя, швидкість транспорту була невелика і тому ніхто не травмувався", — повідомила журналістам сайту речниця поліції у Свідніку Ельвіра Домарадзька.

Фото: Facebook/OSP Siedliszczki Водія автобуса оштрафували на 1 500 злотих

На місці дорожньо-транспортної пригоди працювали екстрені служби: рятувальники, пожежники, медики та поліцейські. Зі слів медпрацівників, дві людини отримали легкі травми. Їм надали допомогу на місці.

Як йдеться на сайті "Кур'єр Люблінський", алкотестер показав, що водій автобуса був тверезий. Його оштрафували на 1 500 злотих.

Пасажирів привезли у пожежну частину у Пясках. Там вони чекали на автобус, який довіз до пункту призначення.

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