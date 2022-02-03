На Харківщині на ЗНО очікують понад 24 тис. абітурієнтів

Участь у зовнішньому незалежному тестуванні у Харківській області у 2022 році візьмуть до 24,1 тисячі абітурієнтів.

Реєстрація на тестування триватиме до 1 березня, сказав директор Харківського регіонального центру оцінювання якості освіти Олександр Сидоренко 3 лютого.

Тестування проходитиме у 119 пунктах, 86 з них — у Харкові. Для проведення ЗНО у регіоні планують залучити близько 6 тис. працівників.

Цього року учасники тестування зможуть скласти до п'яти предметів безплатно, понад п'ять дисциплін — оплативши кожне наступне тестування.

"Загалом скласти можна 13 предметів. Спочатку треба обрати перші п'ять предметів, фінансування яких передбачене коштами бюджету", — сказав Сидоренко.

Додатковий тест з іноземної мови коштуватиме 789 гривень, додаткове тестування з історії України, географії, фізики, хімії чи біології — 354 гривні.

Олександр Сидоренко нагадав, що цього року уперше математика буде обов'язковим предметом для всіх учасників ЗНО.

Що відомо

У 2021 році на зовнішньому незалежному оцінювані очікували до 24,5 тис. учасників на Харківщині.

Найпопулярнішими предметами зовнішнього незалежного оцінювання-2021 стали українська мова і література, історія України та математика. Останній предмет не склали близько 32% абітурієнтів.

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