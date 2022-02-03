Виклик про запах газу біля будівлі міськради надійшов до аварійно-диспетчерської служби вранці 3 лютого.

Фахівці обстежили будівлі на Соборному провулку, проте витоків газу не виявили, повідомили у "Харківміськгазі" після обстеження території.

Суспільне Харків

"Бригада "Харківміськгазу" оперативно виїхала на місце виклику. Фахівці провели комплекс робіт з виявлення загазованості на усій найближчій території. За результатами обстеження будівель, підвалів та колодязів витоків газу не виявлено", — йдеться у повідомленні.

Суспільне Харків

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