МБК "Миколаїв" на власному паркеті прийматиме БК "Тернопіль"

Муніципальний баскетбольний клуб "Миколаїв" в рамках регулярного чемпіонату України Суперліга Windrose на власному паркеті прийматиме баскетбольний клуб "Тернопіль".

Команди у сезоні 2021-2022 зіграли двічі. 3 жовтня та 19 листопада "корабели" поступилися "Тернополю" з рахунком 82:87 та 61:85 відповідно.

Станом на 3 лютого в турнірній таблиці "Тернопіль" посідає дев’яте місце, маючи у своєму активі дев'ять перемог і сімнадцять поразок. "Миколаїв" перебуває на 12-й позиції з показниками п'ять перемог і двадцять одну поразка.

Матч між командами відбудеться 3 лютого о 19.00 у спорткомплексі "Надія".

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