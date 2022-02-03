На Хмельниччині додалося 2283 нових випадки захворювання на COVID-19

За добу в Хмельницькій області виявили 2283 нових випадки захворювання на COVID-19. Одужали 675 жителів області. Внаслідок ускладнень через COVID-19 в області померли 8 людей. Про це інформує пресслужба Хмельницької ОДА.

За добу провели 3900 досліджень методом ПЛР, 125 – методом ІФА, 1871 – тест на антиген. На лікуванні перебуває 21463 пацієнтів: 1196 лікується стаціонарно, 20267 – амбулаторно. Завантаженість ліжкомісць з киснем у закладах, що надають допомогу хворим з COVID-19, по області складає 48,1%.

Загалом від початку пандемії на Хмельниччині зареєстрували 172110 лабораторно підтверджених випадків. Одужали 147134 жителі області (85,5% від підтверджених випадків). Кількість летальних випадків внаслідок ускладнень через COVID-19 в області – 3513.

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