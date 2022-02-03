У Вінниці оновиться громадський транспорт

У Вінниці з’явиться десять електробусів, сім тролейбусів місцевого виробництва VinLine та надійде партія трамваїв з Цюриха. Про це на своїй сторінці у Фейсбук написав міський голова Сергій Моргунов.

"Нині важливі дві речі: комфорт пасажирів та екологічність транспорту. Саме тому минулого року ми закупили сучасні газові автобуси та збільшуємо електротранспорт. Європа вже відмовляється від дизелю, а нещодавно і Вінниця приєдналась до Європейського Зеленого курсу, мета якого зменшити негативний вплив на довкілля”, - пише Сергій Моргунов.

Також, каже Моргунов, у планах продовжити працювати над покращенням сполучення між районами міста та іншими населеними пунктами громади.

Читайте також