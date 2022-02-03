Поліцейські встановлюють місцезнаходження Романа Церпіцького – жителя Житомира. Про це Суспільному розповіла речниця Нацполіції у Житомирській області Алла Ващенко.

За її словами, розшукуваний – 1992 року народження.

"За словами дружини зниклого, Роман Церпіцький пішов з дому другого лютого близько 3:00 години, – каже Алла Ващенко. – Відтоді про його місцеперебування нічого не відомо".

Фото: Роман Церпіцький, Facebook

Прикмети чоловіка: зріст близько 175 сантиметрів, середньої тілобудови.

Фото: Роман Церпіцький, Facebook

Був одягнений у червону куртку, сірі штани з плащової тканини, чорні черевики, чорну шапку з синім написом.

У поліції просять усіх, хто має будь-яку інформацію щодо місцезнаходження Романа Церпіцького, повідомити за номерами телефонів: (0412) 40-74-75, 067-147-27-75 або 102 чи звернутися до найближчого відділку поліції.

Читайте головні новини Житомирщини у нашому Telegram, Instagram та Viber