У Рівному через аварію в мережах Рівнеобленерго без тепла залишились сорок будинків, дві школи та садочок. Про це повідомили на офіційній сторінці Рівнетеплоенерго у Facebook. Через відсутність електроенергії відключилась котельня, що обслуговує ці об'єкти.

У Рівному уранці 3 лютого відбулося відключення котельні за адресою вул. Степана Бандери, 30-б. Сталося це через відсутність електроенергії, повідомив речник "Рівнетеплоенерго" Олексій Кривошеєв.

"Відключення відбулося приблизно о десятій годині ранку. Без теплопостачання опинилось сорок житлових будинків навколишніх вулиць. Також без опалення школи №4 та №5 дошкільний навчальний заклад №1", – коментує він.

У Рівнетеплоенерго зазначили, що відключилась котельня внаслідок аварії в електромережах Рівнеобленерго.

"На трансформаторній підстанції, від якої заживлена котельня за адресою Степана бандери, 30-б під час огляду нашим персоналом було виявлено дефект, який міг призвести до серйозної аварійної ситуації в цій частині міста. Тому виникла необхідність провести термінову реконструкцію обладання. Тривалість запланованих робіт до кількох годин, тому найближчим часом електропостачання буде відновлено", – коментує речниця "Рівнеобленерго" Алла Ліхачова.

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