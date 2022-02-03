4 лютого, гімнастка Анастасія Горбацевич встановила національний рекорд України. Чотирирічна дівчинка стала наймолодшою повітряною гімнасткою, яка виконує вис на шиї.

Про це повідомляє кореспондентка Суспільного Запоріжжя Олена Лисенко.

Фото: Суспільне Запоріжжя Анастасії вручили сертифікат про рекорд

Досягнення зафіксували на манежі Запорізького державного цирку під час фестивалю "Top Сircus Fest Day”. Анастасія продемонструвала складний акробатичний трюк без страховки. Керівниця Національного реєстру рекордів України Лана Вєтрова зазначила — очікувалося, що дівчинка висітиме протягом п'ятнадцяти секунд, але вона протрималася двадцять п'ять.

"У нас не було вимоги, щоб вона утримувала його, бо то вже інша номінація. Але вона показала що вона його може не просто виконати, а й утримувати", — пояснила Лана Вєтрова.

Вона також додала, що аналогічні рекорди у світі встановлювали діти старшого віку. Це дає підстави подавати досягнення Анастасії до "Книги рекордів Гіннеса".

Фото з Facebook-сторінки Вікторії Горбацевич Анастасія та Вікторія Горбацевич

Мама рекордсменки — Вікторія Горбацевич сама була повітряною гімнасткою, а зараз керує цирковою студією "Едельвейс". Анастасія почала займатися у цій студії з трьох років. А вже у чотири отримала перше в житті гран-прі на цирковому фестивалі.

Як розповіла Лана Вєтрова, серед вихованців студії "Едельвейс" уже є 7 стали рекордсменами України. Одна із них — Богдана Ткаченко встановила світовий рекорд.

Підписуйтеся на Суспільне Запоріжжя у Viber або в Telegram