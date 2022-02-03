Чернівецький драмтеатр відновив роботу. Коли перша вистава

У Чернівцях муздрамтеатр відновив роботу після карантину. Установа не працювала через захворювання коронавірусом акторів.

Про це Суспільному Буковина сказав директор театру Юрій Марчак.

За його словами, 10 лютого актори зіграють трагікомедію "Кайдашева сім'я".

Коронавірусом хворіли 12 акторів та дев'ять працівників театру. Через це з січня в театрі скасовували вистави.

Що відомо

З 18 січня область перебуває у "помаранчевій" зоні карантину. Вона є сигнальним про можливий перехід у "червону". Місцева влада може запроваджувати додаткові обмеження.

З 21 січня школи та училища області перебувають на дистанційному навчанні. Воно триватиме два тижні.

Читайте також

Пісні Кузьми та розмови про гурт. У Чернівцях провели вечір пам'яті Скрябіна

Історії про цісаря та гуцулів. Народні казки Буковини та Прикарпаття можна послухати онлайн

Станьте частиною Суспільне Буковина: повідомляйте про важливі події з життя вашого міста чи села. Пишіть нам на пошту редакції новин: [email protected]