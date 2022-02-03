Указ президента Володимира Зеленського про зміцнення обороноздатності держави з'явився через зміну безпекової ситуації в країні. За ним протягом чотирьох років Україна має перейти до формування професійних Збройних сил, відмовитися від строкової служби, а протягом наступних двох років — підняти зарплатню військових вище ринкової.

Про це під час брифінгу розповів міністр оборони Олексій Резніков.

"Він з’явився зараз, тому що ситуація змінилась, тому що загрози, які виникали, виникають і будуть виникати, вони теж змінюються і на них потрібно давати системну відповідь. Ми вже розуміємо, що загроза ескалації залишається", — зазначив міністр.

Резніков зазначив, що наразі з'явилося нових 1000 км кордону Білорусії, які "є привабливим для ЗС РФ".

Як розповів міністр, наразі ЗСУ складаються з трьох категорій. Найменша — призов —молоді люди, які можуть бути запрошені до центру комплектації та пройти півтора роки строкової служби, яких станом на лютий 2022 нараховується 10% від загальної чисельності. Друга частина — контрактники, які підписують контракти на термін від 3-7 місяців до трьох років. Третій — офіцери і сержанти, які несуть службу понад 10 років. Усього Збройні сили наразі нараховують 261 тисячу військових.

"Ідея цього указу полягає в тому, що протягом 4 років в спокійному плавному режимі ми маємо перейти до формування професійної армії. Це дасть нам можливість відмовитися від строкового призову, відмовитися від короткострокових контрактів, а зробити службу у ЗСУ як професію привабливою цікавою та одним із найкращих роботодавців в Україні", — зазначив Резніков.

Передбачається, що буде започатковано альтернативну строковій службі систему підготовки., що дозволить з 2024 року повністю скасувати строкову службу.

Окрім того, у Міноборони розраховують, що тривалість контракту складатиме від 10 років. Тоді, за словами Резнікова, буде сенс інвестувати у підготовку та житло для військових.

Вже зараз МОУ хоче підняти зарплатню військовим до рівня ринкової, а з 2023 — встановити її вище ринкової.

Що відомо

Президент Володимир Зеленський підписав указ про зміцнення обороноздатності держави та привабливість військової служби, який передбачає збільшення чисельності армії та грошового забезпечення військових, а також скасування призову із 1 січня 2024 року.

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