Справу щодо заступника начальника Управління державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Сумській області передали до суду. Його обвинувачують у зловживанні повноваженнями та завданні збитків у 385 млн грн.

За даними слідства, підозрюваний використовував повноваження державного виконавця і на підставі виконавчого провадження про стягнення заборгованості з АТ «Сумське НВО» на користь стягувачів, виніс постанову про накладення арешту на частку боржника, в тому числі стадіон «Ювілейний».

Водночас державний виконавець не залучив спеціаліста для проведення його оцінки. Він самостійно визначив вартість не за ринковими цінами, як повинно бути.

Відтак 30 грудня 2020 року Товариство з обмеженою відповідальністю «Північ Агро Сервіс» придбало стадіон за 8 мільйонів 120 тисяч гривень. Однак, його ринкова вартість 395 млн грн. Відповідно 99,9% корпоративних прав частки в статутному капіталі підприємства – 392, 9 млн грн.

Такі дії заступника начальника Управління державної виконавчої служби завдали збитків на суму 385 млн грн.

Що відомо:

8 вересня 2021 року заступнику начальника управління державної виконавчої служби головного територіального управління юстиції у Сумській області повідомили про підозру.

Переможцем торгів за стадіон "Ювілейний" в Сумах 30-го грудня 2021 року стало підприємство з Миколаївки Білопільського району, яке має сплатити за стадіон 8 млн 120 тис. грн.

7 мільйонів від продажу стадіону мали піти на виплату боргів колишнім машинобудівникам.

6 жовтня 2021 року Сумський апеляційний суд ухвалив рішення про те, що Сумський стадіон "Ювілейний" надалі лишатиметься під арештом.

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