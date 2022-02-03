За добу 2 лютого у Запорізькій області проти COVID-19 вакцинувалися 2 757 людей.

Про це Запорізький обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ.

Першу дозу отримав 862 мешканці області, закінчили вакцинацію (отримали другу дозу) — 1 147. Бустерною дозою щепилися 745 запоріжців, додатковою — 3.

Всього, з початку вакцинальної кампанії, станом на 3 лютого вакцинувалися 610 327 мешканців області. Отримали два щеплення та закінчили вакцинацію – 571 046 з них, що складає 34,7 % від загальної кількості населення області (станом на 1 листопада 2021 року, як повідомляє управління статистики в Запорізькій області, кількість мешканців області становила 1 645 327).

Для вакцинації в області використовуються чотири вакцини проти коронавірусної хвороби: CoronaVac, Comirnaty від Pfizer, AstraZeneca та Moderna.

Нагадуємо, що у Запоріжжі щоденно працюють пункти вакцинації від COVID-19 на базі медичних закладів, у торговельних центрах міста, на залізничному вокзалі "Запоріжжя-1".

Що відомо

Медпрацівників, комунальників та працівників органів місцевого самоврядування, які не вакцинувалися до 31 січня, почнуть відсторонювати від роботи. Про це зазначено у наказі МОЗ від 30 листопада 2021 року.

Міністерство охорони здоров’я впровадило нові сертифікати вакцинації, які будуть доступними після бустерного щеплення від COVID-19. Про це повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

Данія стала першою країною Європейського Союзу, яка скасувала усі обмеження, запроваджені через COVID-19. Таке рішення було прийняте 1 лютого. Лише декілька запобіжних заходів, пов’язаних з коронавірусом, залишаються в силі та стосуються перетину кордону Данії для невакцинованих осіб з краї, які не належать до Шенгенської зони.

Читайте нас у Telegram

Підписуйтеся на Суспільне Запоріжжя у Viber