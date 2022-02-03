2 лютого Уляна Дуброва з Харкова, яка представляє Україну на зимових Олімпійських іграх у Пекіні у дисципліні шорт-трек, провела тренування на олімпійській арені.

Спортсменка має два тренування на день, повідомила пресслужба Національного олімпійського комітету з посиланням на слова тренера Дубрової Віталія Сівака.

"Поки не розпочалися змагання, ми маємо по два тренування вдень — одне на тренувальному катку, яке триває 1 годину 15 хвилин, а інше — на основному протягом 50 хвилин. Тренування поставили досить щільно, тому ми після льоду провели тренування у тренажерній залі", — розказав Сівака.

За його словами, акліматизація спортсменки в Пекіні ще триває.

"Найбільше зараз важко психологічно, всі нервуються, є переживання через COVID-19 у кожного", — сказав Віталій Сівака.

Що відомо

Уляна Дуброва виступатиме на Олімпійських іграх у Пекіні 16 лютого.

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