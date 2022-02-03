Інфікування на COVID-19 зареєстрували ще у 2 933 жителів Житомирщини

На Житомирщині за добу, 2 лютого, підтвердили коронавірус у 2 933 жителів області. Активними хворими на коронавірус наразі є понад 20 тисяч жителів Житомирщини. Померли десятеро людей.

Про це 3 лютого повідомила пресслужба Житомирської облдержадміністрації з посиланням на директора обласного лабораторного центру Зиновія Парамонова.

2 лютого лабораторний центр провів 4 033 дослідження на наявність захворювання – у 2 933 жителів області підтвердили діагноз. Активними хворими на коронавірус наразі є 20 345 жителів Житомирщини.

Від ускладнень коронавірусу померли ще десятеро людей:

71-річний житель Овруча;

74-річний житель Коростенського району;

84-річна жителька Коростеня;

66-річна жителька Черняхова;

дві жінки віком 63 та 68 років – жительки Бердичева;

82-річна жителька Бердичівського району;

77-річна жителька Ємільчине;

64-річний житель Баранівки;

74-річна жителька Житомир.

Загалом серед жителів області, хворих на COVID-19, офіційно зареєстровані 3 373 летальні випадки. Найбільше людей померли у Житомирі – 926 жителів, Бердичеві – 290, Коростені – 246 та Новограді-Волинському – 190.

2 лютого одужання від коронавірусу підтвердили у 429 жителів області.

Від початку пандемії на Житомирщині захворіли на коронавірус 164 080 жителів, з яких 140 362 вже одужали.

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