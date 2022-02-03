На Івано-Франківщині за добу медики проти COVID-19 вакцинували 2 346 людей

На Прикарпатті упродовж 2 лютого проти COVID-19 медики щепили 2 346 людей. Про це свідчать дані на сайті Ради національної безпеки та оборони України.

За попередню добу в області першою дозою лікарі вакцинували 935 прикарпатців, другою — 1 195, додатковою дозою імунізувалася одна людина. Усього першою дозою медики щепили 440 015 жителів, другою дозою вакцинувалися 405 046 людей, додатковою — 192.

Бустерною дозою на Івано-Франківщині за попередню добу імунізувалися 215 людей. Всього ревакцинальною дозою лікарі щепили 4 637 прикарпатців.

На Івано-Франківщині першою дозою вакцини Comirnaty/Pfizer-BioNTech імунізували 2 270 дітей та підлітків до 18 років, другою дозою — 1 722.

Згідно з даними, розміщеними на сайті Ради національної безпеки та оборони України, на Франківщині на 10 тис. населення двома дозами імунізувалися приблизно 29,56% жителів області, однією дозою — 32,11%.

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Найбільше прикарпатців вакцинувалися препаратом Pfizer-BioNTech (42,7% тих, хто отримав першу дозу, та 44,8% людей, які імунізувалися другою дозою). Першою дозою вакцини компанії AstraZeneca щепилися 25,0%, другою дозою — 21,8%. Найменше людей імунізувалися препаратом Moderna (9,1% — першою дозою, 10,3% — другою) і CoronaVac (23,2% і 23,1% відповідно).

Найбільше прикарпатців, яких медики щепили додатковою дозою, імунізувалися препаратом Pfizer-BioNTech — 69,8%.

91,1% жителів області також обрали Pfizer-BioNTech для введення бустерної дози.

Що відомо

З 24 січня Івано-Франківщина перейшла у "червону" карантинну зону. Таке рішення ухвалили 21 січня на позачерговому засіданні Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

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