На Харківщині за добу зареєстрували понад 1800 випадків COVID-19

Минулої доби на Харківщині виявили 1827 випадків коронавірусу, 494 людини одужали. До статистики внесли відомості про 10 смертей внаслідок COVID-19.

Усього з початку карантину в регіоні на коронавірус захворіли 271 806 людей, 3 лютого повідомили в обладміністрації.

"238 483 випадки одужання, 26 710 випадків під медичним спостереженням, 6613 випадків летальні", — сказано у повідомленні.

За добу хворобу виявили у 1488 жителів Харкова. COVID-19 також зареєстрували у жителів районів області:

Харківський (без урахування випадків у Харкові) — 79;

Чугуївський — 176;

Куп'янський — 33;

Ізюмський — 26;

Лозівський — 12;

Красноградський — 7;

Богодухівський — 6.

Минулої доби в Україні виявили 39 620 нових випадків COVID-19. Найбільша кількість підтверджених випадків зафіксована в Одеській (2982), Житомирській (2983) областях та м. Київ (2437). За минулу добу в Україні зафіксували 210 смертей внаслідок коронавірусу.

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