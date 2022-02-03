3 лютого російські окупанти чотири рази порушили режим припинення вогню. Бойових втрат та поранень серед Українських військових немає.

Про це повідомляє штаб ООС у ранковому зведенні.

Окупанти стріляли з гранатометів та мінометів 82-го калібру поблизу Талаківки, Пісків та Водяного.

Також російські окупанти обстріляли КПВВ "Гнутове", скинувши на територію з безпілотника постріл ВОГ.

Від початку 3 лютого порушень режиму тиші не було.

Що відомо

2 лютого близько 8:30 російські окупанти обстріляли КПВВ "Гнутове", що на Донеччині. Окупанти з безпілотника скинули постріл ВОГ.

1 лютого російські окупанти двічі порушили режим припинення вогню. Бойових втрат та поранень серед українських військових немає.

31 січня близько 11:30 російські окупанти відкрили вогонь зі стрілецької зброї поблизу Світлодарська. У результаті обстрілу мирний житель отримав поранення.

30 січня російські окупанти двічі порушили режим припинення вогню. Один український військовий отримав поранення.

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