У Центрі сучасного мистецтва Івано-Франківська 2 лютого художник Роман Бончук презентував виставку живопису "Прескурсор". В експозиції — 20 портретів сучасних політиків та олігархів України, розповідає з місця події кореспондентка Суспільного.

На виставці митець представив портрети Володимира Зеленського, Петра Порошенка, Дмитра Разумкова, Ігоря Коломойського. Є серед них і боксер Олександр Усик. Художник розповідає, що у картинах не нав’язує свої політичні погляди, а, навпаки, дає можливість глядачеві інтерпретувати по-своєму кожну з робіт.

Фото: Суспільне Карпати

"Такого плану серії — складні психологічно для автора та глядача. Вони перезавантажують. Але з іншого боку є великий плюс, тому що глядач дивиться на знайомі обличчя, контекст знайомих облич, які він бачить по телевізору чи слухає на радіо, і переосмислює сьогоднішню політичну ситуацію", — каже Роман Бончук.

Художник працював над цією виставкою майже два роки. Деякі з робіт можна знайти у соціальних мережах. Однак наживо картини, каже Роман Бончук, краще передають задуманий зміст.

Фото: Суспільне Карпати

"Сподіваюся, що політика стане сферою життя, в яку простому народу нема чого лізти. А просто як за кордоном ця "машинерія" працює, виконує завдання, а люди займаються своїм життям, а не за будь-яким сигналом кидаються боротися за правду", — пояснює Роман Бончук.

Фото: Суспільне Карпати

Художній керівник Центру сучасного мистецтва Михайло Гладюк розповідає, що невипадково обрали саме цю серію робіт митця. Адже картини мають свою техніку виконання та не схожі на інші.

"Роботи — дійсно непересічні й викликають інтерес в Інтернет-просторі. Це — дійсно сучасне мистецтво в усіх його значеннях. Десь, можливо, трішки провокативно, і має нестандартний підхід, але тут є свій стиль виконання і тематика. Автор не боїться зображувати такі насущні теми", — каже Михайло Гладюк.

Фото: Суспільне Карпати

Виставку "Прекурсор" Романа Бончука експонуватимуть у Центрі сучасного мистецтва впродовж трьох тижнів.