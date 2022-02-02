У Центрі сучасного мистецтва Івано-Франківська 2 лютого художник Роман Бончук презентував виставку живопису "Прескурсор". В експозиції — 20 портретів сучасних політиків та олігархів України, розповідає з місця події кореспондентка Суспільного.
На виставці митець представив портрети Володимира Зеленського, Петра Порошенка, Дмитра Разумкова, Ігоря Коломойського. Є серед них і боксер Олександр Усик. Художник розповідає, що у картинах не нав’язує свої політичні погляди, а, навпаки, дає можливість глядачеві інтерпретувати по-своєму кожну з робіт.
"Такого плану серії — складні психологічно для автора та глядача. Вони перезавантажують. Але з іншого боку є великий плюс, тому що глядач дивиться на знайомі обличчя, контекст знайомих облич, які він бачить по телевізору чи слухає на радіо, і переосмислює сьогоднішню політичну ситуацію", — каже Роман Бончук.
Художник працював над цією виставкою майже два роки. Деякі з робіт можна знайти у соціальних мережах. Однак наживо картини, каже Роман Бончук, краще передають задуманий зміст.
"Сподіваюся, що політика стане сферою життя, в яку простому народу нема чого лізти. А просто як за кордоном ця "машинерія" працює, виконує завдання, а люди займаються своїм життям, а не за будь-яким сигналом кидаються боротися за правду", — пояснює Роман Бончук.
Художній керівник Центру сучасного мистецтва Михайло Гладюк розповідає, що невипадково обрали саме цю серію робіт митця. Адже картини мають свою техніку виконання та не схожі на інші.
"Роботи — дійсно непересічні й викликають інтерес в Інтернет-просторі. Це — дійсно сучасне мистецтво в усіх його значеннях. Десь, можливо, трішки провокативно, і має нестандартний підхід, але тут є свій стиль виконання і тематика. Автор не боїться зображувати такі насущні теми", — каже Михайло Гладюк.
Виставку "Прекурсор" Романа Бончука експонуватимуть у Центрі сучасного мистецтва впродовж трьох тижнів.