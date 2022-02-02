Депутати Путивльської міськради 2 лютого втретє звільнили директорку місцевої лікарні Світлану Семененко. Перші два рази жінка оскаржила своє звільнення в судах. Також її звільнили і з посади лікаря. Цей наказ вона також оскаржує. Тиждень тому поліція відкрила кримінальне провадження за фактом "грубого порушення законодавства про працю" за заявою жінки.

Проєкт рішення про звільнення директорки райлікарні з голосу запропонувала внести в порядок денний начальниця відділу охорони здоров’я міськради Віта Валькова.

"Міська рада вирішила: припинити повноваження директора комунального некомерційного підприємства "Путивльська міська лікарня" Семененко Світлани Володимирівни та звільнити її з посади директора з 2 лютого 2022 року", — зазначила вона.

Без обговорень депутати більшістю голосів звільнили директорку лікарні: 18 – "за", "утримався" — Олександр Тельонков, "проти" — Алла Дадикіна. Після закінчення сесії міський голова Костянтин Гаврильчук від коментарів відмовився: "Кор.: — Пару питань? – Вибачте, в мене зустріч на 12.00 у губернатора".

Алла Дадикіна про свою позицію — чому була "проти" — розповісти відмовилася. Директорка лікарні Світлана Семененко говорить, що міський голова, іще до першого звільнення тиснув на неї, щоб вона склала свої повноваження як депутатка районної ради. Коли отримав відмову, через сесії міськради організовує її звільнення.

"Мені не відомо чого мене звільнили цей раз, бо я пропрацювала лише пів години. Перший раз мене звільнили, наче я збитки нанесла закладу, щось таке, але суд, розглянувши ці підстави, визнав їх незаконними, бо вони надумані. Я приступила до роботи у серпні. Той раз я пропрацювала один день. 1 жовтня мене звільнили і з практикуючого лікаря, наче за прогул. Хоча я поїхала у відрядження, у яке мене відправили з документами", — говорить вона.

Заступник начальника відділення поліції № 2 Путивля Олег Кислий говорить, що тиждень тому директорка лікарні Світлана Семененко звернулася з заявою щодо порушення своїх трудових прав.

"За її заявою сектором дізнання нашого відділення поліції відкрито кримінальне провадження, відомості внесені до єдиного державного реєстру досудових розслідувань і розпочато досудове розслідування за статтею 172 Кримінального кодексу "Грубе порушення законодавства про працю", — зазначив Кислий.

Захисник директорки лікарні в судах Роман Афанасьєв говорить, що згідно з наказами причиною звільнення стало незаконне взяття в оренду опалювальних котлів для лікарні.

"Перший раз її звільнили з посади директора начебто через те, що замовила проведення досліджень, експертизи для встановлення законності з отримання цих котлів в оренду і експертизи встановили, що це все законно було. Це, певно, не сподобалось комусь з керівництва, тому вони це використали як підставу. Дві експертизи вказують на те, що вона і гроші зекономила для лікарні за рік, достатньо серйозні – майже 800 тисяч гривень", — розповів він.

На інтернет-каналі "Путивль ТВ" є запис засідання сесії Путивльської міськради за 28 січня 2022 року, де обговорювали третє звільнення директорки лікарні, яка в той час була на лікарняному. Тоді начальниця міського відділу охорони здоров’я Віта Валькова говорила про порушення з боку директорки лікарні.

"Було виявлено, що 01.09.2020 року між КМП "Путивльська центральна районна лікарня" та фізичною особою підприємцем Пилєвим В.М. без проведення процедури закупівлі, що передбачено Законом України "Про публічні закупівлі" було укладено договір оренди №40, предметом якого є оренда майна – котел, призначений для теплопостачання", — розповіла вона.

За словами Віти Валькової, щодо директорки лікарні у поліції відкрили кримінальне провадження за підозрою у корупції останньої під час укладання договору оренди опалювальних котлів. У єдиному реєстрі судових рішень є постанова Путивльського районного суду за квітень 2021 року, де зазначено: "Закрити провадження у справі відносно Світлани Семененко у зв`язку з відсутністю в її діях складу адміністративних правопорушень". Віта Валькова у своєму виступі перед депутатами про це не згадала.

Після виступу начальниці відділу охорони здоров’я депутат міськради Олександр Тельонков, який 2 лютого "утримався" під час голосування за звільнення Світлани Семененко, сказав: "Мені як представнику виборців хотілось би почути пояснення самої Світлани Володимирівни і пояснення на той момент керівників Путивльської районної ради і Путивльської райдержадміністрації, якій підпорядковувалася безпосередньо лікарня".

Путивльський міський голова Костянтин Гаврильчук йому відповів: "Я проти того, щоб лікарню розкрадали в будь-яких масштабах. Буде аудит, перевірки. Що стосується Світлани Володимирівни, на жаль, ми зустрічалися два чи три рази — і ніякого пояснення вона нам не надає: ні документів, ні інформації".

Чергове засідання суду щодо незаконного звільнення Світлани Семененко як лікарки призначене на 7 лютого у Сумському районному суді.

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