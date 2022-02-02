Презентація та безплатний показ документального фільму «Вітер з гір» відбулися 2 лютого у херсонському арт-просторі Freedom. Цей фільм – розповідь кримських татар, які переїхали до материкової частини України після окупації півострова Російською Федерацією.

Менеджерка проєкту Катерина Юдіна говорить, стрічка - це історії кримських татар. Фільм створений громадською організацією "Інтерньюз-Україна" за фінансової підтримки Королівства Нідерланди.

"Кожен з героїв фільму робить якусь свою справу, яка дає можливість тримати зв`язок із домом. Так, наприклад, можна побачити історію підприємиці Ларине, яка через кухню підтримує цей зв'язок і коли вона готує, це справа яка допомагає їй пережити втрату рідної домівки і якось підтримувати зв'язок з Кримом", - каже менеджерка проєкту.

Фото: Наталія Тимофєєва/Суспільне Херсон

Показати фільм "Вітер з гір" запропонував Музей воєнного дитинства. Ця подія стала кінцевою у виставці, яку презентував музей у Херсоні, розповіла директорка Юлія Скубицька. За її словами, це такий дуже успішний, цікавий документальний проєкт. І тому вирішили, що буде доречно показати у Херсоні фільм, який присвячений кримським татарам, які виїхали і намагаються знайти себе в новій ситуації.

Лейля Джаксім – кримська татарка. Вона проживає на Херсонщині з 1981 року. Говорить, у неї багато знайомих, яким довелося поїхати з Криму після анексії. Каже, звісно, вони не вдома – це вже некомфортно, а з іншого боку, треба якось жити, годувати сім`ї, тож змушені були прилаштовуватись.

Фото: Наталія Тимофєєва/Суспільне Херсон

Представниця Уповноваженого Верховної Ради України з дотримання прав жителів Автономної Республіки Крим і м. Севастополя Ірина Верігіна розказала, що 2021-го року вони фіксували збільшення обшуків і арештів на півострові.

"Зафіксовано на території знищення української кримськотатарської мови. Майже немає освітніх закладів, де б діти вивчали українську мову. Ми фіксуємо мілітаризацію дітей на півострові. Вона починається з дитячого садка. На території Криму її фіксується більше, ніж на території Російської Федерації", - розповіла Ірина Верігіна.

Режисеркою фільму стала українська документалістка Юлія Кочетова, яка також написала сценарій та шукала героїв для стрічки, розповіла Катерина Юдіна.

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