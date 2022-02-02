Співробітники поліції знайшли 18-річного студента одного з університетів Миколаєва, який зник влітку 2021 року. Хлопець перебував у Херсонській області, де працював на сезонній роботі. 1 лютого його супроводили до рідних.

Інформацію кореспондентам Суспільного підтвердила речниця Нацполіції у Миколаївській області Інна Парфенова.

За даними Нацполіції, хлопець зник 8 червня 2021 року, коли вийшов з гуртожитку по вулиці Крилова для складання іспитів, але в університеті так і не з’явився. Про зникнення парубка до поліції заявила його матір. Тоді слідчі відкрили кримінальне провадження за ознаками ст. 115 Кримінального кодексу України "Умисне вбивство", як того вимагає процедура у разі зникнення людини безвісти.

Поліцейські з’ясували, що увесь цей час хлопець перебував у Голопристанському районі, де працював сезонним робітником. Хлопець розповів правоохоронцям, що не мав бажання спілкуватись із рідними, а мобільний телефон у нього викрали.

За інформацією поліції, протиправних дій відносно хлопця не скоїли, його життю та здоров’ю загрози немає.

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