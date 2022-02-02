Соціальні виплати рівнянам: хто, в якому розмірі та чому їх отримає

По тисячі гривень одноразової допомоги отримають у 2022 році батьки рівнян, які загинули у війні на Сході України. Їх виплатять з міського бюджету до Днів матері та батька відповідно. Крім цього, зміниться розмір фінансової допомоги для певних представників соціально незахищених верств населення. Про зміни розповів директор Департаменту соцполітики Рівнеради Сергій Черній.

Виплати зможуть здійснити в рамках міської соціальної програми "Турбота" на 2022 рік. Її кошторис на цей рік складає близько 12 мільйонів гривень. Ці гроші спрямують на соцвиплати людям з інвалідністю, ветеранам та учасникам АТО/ООС, їхнім сім'ям, внутрішньо переміщеним особам. Їх вони щомісяця отримуватимуть додатково до державних соціальних допомог. Зі слів Сергія Чернія, з початку 2022 року суми міських соцвиплат зросли.

"Ми виплачували 500 гривень матерям загиблих, в наступному році будемо вже 800. Так само людям з інвалідністю першої групи, учасникам АТО/ООС виплачували 500, будемо виплачувати 800 щомісяця. Плюс так само "афганці", люди з інвалідністю першої групи отримуватимуть по 800, було 500", – повідомив директор Департаменту соцполітики Рівного.

Також зросла щомісячна виплата людям з інвалідністю по зору. Тепер вона становитиме 400 гривень.

Цього року також продовжать виплачувати заохочувальну допомогу рівнянам, які підпишуть перший контракт зі Збройними силами України. Вона є одноразовою і становить 10 тисяч гривень. Зі слів Сергія Чернія, у грудні 2021 року міські депутати також затвердили програму підтримки учасників АТО/ООС. Згідно із нею усі, хто воював на сході України, і мають відповідні документи, можуть отримати по 100 тисяч гривень. Насамперед ці гроші отримають військові, які стоять у черзі на отримання земельної ділянки.

Цю соціальну програму, яка діятиме до 2024 року, уже схвалили міські обранці, однак реальних виплат поки немає. Зі слів директора Департаменту соцполітики Рівного, вони розпочнуться після голосування депутатів Рівнеради за виділення грошей на неї.

Що відомо

У Рівному депутати міськради погодили реорганізацію управління соцзахисту та утворили нову структуру – департамент соціальної політики. Новий очільник установи Сергій Черній розповів Суспільному, що має змінитись для отримувачів послуг та допомоги.

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