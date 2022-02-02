У Бердянську затримали директора школи. Йому інкримінують хабарництво

Сьогодні, другого лютого, у Бердянську поліцейські затримали директора однієї з місцевих шкіл. За інформацією слідчих, чоловік отримав 20 тисяч гривень хабаря.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Запорізької області.

Співробітники підрозділу превентивної діяльності поліції отримали дані про те, що директор школи вимагає вищезазначену суму від тата одного з учнів.

Згідно з інформацією правоохоронців, шкільний очільник ніби-то розраховував на неправомірну винагороду за те, щоб розв'язати питання, яке входить до його компетенції.

Фото: Національна поліція у Запорізькій області

Слідчі райвідділу поліції в Бердянську відкрили кримінальну справу за ознаками статті про "Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної винагороди службовою особою" (поєднане з вимаганням неправомірної вигоди) ККУ.

Під час досудового розслідування правоохоронці впевнилися у тому, що інформація про вимагання хабаря освітянином правдива, — зазначають в поліції. А також додають, що поліцейські та слідчі затримали директора школи "на гарячому" і задокументували незаконне отримання 20 000 грн. Порушника затримали й наразі тривають невідкладні слідчі дії.

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