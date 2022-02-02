На Чернігівщині судитимуть співробітника ДСНС, якого підозрюють у вбивстві поліцейського на полюванні. Про це повідомляє пресслужба ДБР.
Слідчі ДБР завершили досудове розслідування стосовно Ігоря Довгопола, який обіймає посаду начальника Чернігівського районного управління ДСНС. Він обвинувачується у вбивстві з необережності, йдеться у повідомленні ДБР.
Нагадаємо, це сталося 28 листопада поблизу села Травневе Городнянської територіальної громади. Під час полювання мисливець, не переконавшись в безпечності пострілів, поранив із мисливської рушниці в голову чоловіку (співробітника патрульної поліції), який разом з ним був на полюванні. Від отриманого поранення потерпілий помер у реанімації обласної лікарні.
"За версією слідчих, він не переконався у безпечності своїх пострілів і не передбачив, що на лінії ведення вогню можуть з’явитися люди", – розповіла Ольга Чиканова, спікер ДБР.
Раніше у коментарі Суспільному головний спеціаліст мисливського господарства Володимир Бабич повідомляв, що у мисливців були відстрільні картки й документи на зброю. Полювання було законним.
"Постріл був здійснений по лисиці, яка бігла. Здійснив постріл і попав не туди, куди треба. Якимось чином людина перейшла чи змінила свою позицію при полюванні. Таке пояснення надав користувач мисливських угідь, директора сьогодні розпитував. Близько 11:30 людина-мисливець здійснила постріл по звіру, який тікав".
Посадовець ДСНС Чернігівщини обвинувачується у вбивстві через необережність (ч. 1 ст. 119 КК України), йдеться у повідомленні ДБР.
Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до 5 років.
Сам Ігор Довгопол сказав Суспільному, що цю справу не коментуватиме і поклав слухавку.
Що відомо:
- 29 листопада, близько 4-ї ранку внаслідок вогнепального поранення у лікарні помер поліцейський Чернігівського районного управління поліції. Смертельну травму він отримав напередодні на полюванні.
- 39-річний мисливець, який на полюванні вистрілив з рушниці в бік тварини та випадково влучив у поліцейського – начальник Чернігівського районного управління ГУ ДСНС України Ігор Довгопол.