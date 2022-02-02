На Чернігівщині судитимуть співробітника ДСНС, якого підозрюють у вбивстві поліцейського на полюванні. Про це повідомляє пресслужба ДБР.

Слідчі ДБР завершили досудове розслідування стосовно Ігоря Довгопола, який обіймає посаду начальника Чернігівського районного управління ДСНС. Він обвинувачується у вбивстві з необережності, йдеться у повідомленні ДБР.

Нагадаємо, це сталося 28 листопада поблизу села Травневе Городнянської територіальної громади. Під час полювання мисливець, не переконавшись в безпечності пострілів, поранив із мисливської рушниці в голову чоловіку (співробітника патрульної поліції), який разом з ним був на полюванні. Від отриманого поранення потерпілий помер у реанімації обласної лікарні.

ФОТО: ДБР Судитимуть співробітника ДСНС, якого підозрюють у вбивстві поліцейського на полюванні

"За версією слідчих, він не переконався у безпечності своїх пострілів і не передбачив, що на лінії ведення вогню можуть з’явитися люди", – розповіла Ольга Чиканова, спікер ДБР.

ФОТО: ДБР Ольга Чиканова

Раніше у коментарі Суспільному головний спеціаліст мисливського господарства Володимир Бабич повідомляв, що у мисливців були відстрільні картки й документи на зброю. Полювання було законним.

"Постріл був здійснений по лисиці, яка бігла. Здійснив постріл і попав не туди, куди треба. Якимось чином людина перейшла чи змінила свою позицію при полюванні. Таке пояснення надав користувач мисливських угідь, директора сьогодні розпитував. Близько 11:30 людина-мисливець здійснила постріл по звіру, який тікав".

Посадовець ДСНС Чернігівщини обвинувачується у вбивстві через необережність (ч. 1 ст. 119 КК України), йдеться у повідомленні ДБР.

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до 5 років.

Сам Ігор Довгопол сказав Суспільному, що цю справу не коментуватиме і поклав слухавку.

Що відомо: