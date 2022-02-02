За добу коронавірус підтвердили у майже тисячі буковинців: географія поширення

1 лютого в Чернівецькій області COVID-19 лабораторно підтвердили у 988 людей. Найбільше випадків виявили у Чернівецькому районі.

Про це повідомили на сайті обласної державної адміністрації.

У Чернівецькому районі виявили 820 випадків інфікування, з них 393 – в Чернівцях. У Вижницькому районі – 75, у Дністровському – 93.

Суспільне Буковина Динаміка захворюваності коронавірусом в області

У лікарнях області станом на 1 лютого перебуває 1 035 людей. У 897 пацієнтів підтверджений COVID-19, інші 138 – мають підозру на інфікування. За останню добу 135 буковинців одужали від коронавірусу.

За минулу добу до лікарень шпиталізували 132 людини. Десять людей з коронавірусом померли.

Суспільне Буковина Динаміка захворюваності коронавірусом в області

Що відомо

Загалом в області 136 576 випадків інфікування коронавірусом, 117 778 людей одужали, а 3 144 померли.

25 лютого у Чернівецькій області почали щепити від коронавірусу. Першим вакцинували дитячого анестезіолога Олександра Тесліцького. Охочі щепитися можуть зробити це у пунктах вакцинації.

Станом на 1 лютого в області першою дозою 295 128 людей, що складає 32,80% населення області. Другою дозою імунізували 281 012 людей. Додатковою – 81, бустерною – 6 030.

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