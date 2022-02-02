У Бахмутській громаді медики планують щепити від поліомієліту понад сотню дітей

У Бахмуті шестеро дітей упродовж двох днів отримали щеплення від поліомієліту. Кампанія з вакцинації у всіх регіонах країни, розпочалася 1 лютого. Всього медики панують провакцинувати 123 дітей Бахмутської громади, які не мають жодного щеплення або не отримали щеплення за графіком. Про це Суспільному розповіла головна лікарка Центру первинної медико-санітарної допомоги Бахмута Світлана Шабаліна.

За її словами, щеплення від поліомієліту проводять двома видами вакцин.

"Є інактивовані – для внутрішньом'язового введення й оральний крапельний поліомієліт. Зберігаються при температурі +2-+8 у холодильнику на верхній полиці", - медсестра процедурного кабінету Євгенія Шухман.

Лікарка Світлана Шабаліна розповіла, що поліомієліт – інфекційне захворювання, яке викликає параліч м'язів. Вакцинація – єдиний спосіб захиститися від хвороби. Вакцинальну кампанію проти поліомієліту проводитимуть у три етапи.

"Перший етап розпочався 1 лютого і направлений на дітей, які не мають жодного захисту від поліомієліту. Тобто нема двох ін’єкцій інактивованим поліомієлітом. Саме ця вакцина здійснює індивідуальний захист кожної дитини від настання негативних наслідків від поліомієліту, а саме – настання паралічів", — додала головна лікарка Центру первинної медико-санітарної допомоги Бахмута Світлана Шабаліна.

За словами Шабаліної, згідно із календарем щеплень, перші дві дози вакцини проти поліомієліту у вигляді ін’єкції дитина має отримати у 2 та 4 місяці. Наступні чотири дози у вигляді крапель у пів року, 18 місяців, 6 та 14 років.

"Вірус поліомієліту він поширюється фекально-оральним шляхом, тобто через воду, через забруднені руки. Вакцини у нас вдосталь, вакцина французького виробництва. Поліовакцина – вона одна з найстаріших, тобто найбільш вивчених. Цією вакциною щеплюється весь світ", — розповіла Світлана Шабаліна.

Бахмутянка Надія розповіла журналістам Суспільного, що її шестимісячний син отримує щеплення від поліомієліту у вигляді крапель. Вакцинацію проводять за графіком.

"Я вважаю, що всі щеплення для дітей потрібні і важливі. І їх обов’язково потрібно робити", — розказала Надія.

За словами бахмутянки Тетяни Карась, її двомісячній дитині зробили щеплення у вигляді ін’єкції.

"Ми робили сьогодні перше щеплення АКДП, від поліомієліту, гепатиту B і ще кількох хвороб. Я вважаю, що це захищає дитину від хвороб, тому ми вакцинуємось", — розповіла жінка.

За її словами, сину зробили щеплення у передню частину стегна.

Що відомо

Під час першого етапу кампанії з вакцинації проти поліомієліту у Бахмуті планують щепити 123 дитини, які не мають жодного щеплення або не отримали щеплення за графіком.

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