Другого лютого, у дніпровському парку Глоби провели соціально-інформативну акцію "Годуй птахів правильно!". Про це йдеться в пресрелізі Дніпровської міськради, який отримало Суспільне.

Приєднався до акції пан Анатолій, чоловік каже: добре, що проводять подібні заходи, адже треба диких пташок годувати правильно.

"Особисто я з дитинства знаю, що треба підгодовувати зерновими, що й роблю узимку, але ж не всі дотримуються таких рекомендацій", - розповідає пан Анатолій.

Дніпровська міськрада Анатолій підгодовує пташок щозими.

"Годуй птахів правильно!" – це сумісна ініціатива департаменту парків та волонтерів спільноти "Пташина Хата".

Як зазначають організатори, основна мета заходу – підвищення рівня культури підгодовування диких птахів.

За словами інженерки садово-паркового господарства комунального підприємства "Дирекція територій та об'єктів рекреації" Тетяни Демченко, у парку роздали майже чотири кілограми корму. Зібрані пакети для акції призначені для декількох видів пташок.

Дніпровська міськрада У парку роздали майже чотири кілограми корму

"Для водоплавних – суміш з пшениці та кукурудзи, для годівниць, які висять на деревцях – це подрібнена пшениця, кукурудза, горішки та насіння соняшника. А от для синичок – насіння соняшника та горішки. Тут немає хліба, адже він дуже небезпечний для всіх пташок, тому закликаю дніпрян не годувати ним крилатих взагалі. Також не можна давати птахам солону чи солодку їжу тощо", – наголосила жінка.

Волонтерка спільноти "Пташина Хата" Наталя Соколова зазначає: годування повинно бути правильним, адже взимку дикі птахи потребують допомоги людей.

Як каже начальник відділу природоохоронних заходів управління охорони навколишнього середовища департаменту екологічної політики Олексій Міхєєв, загалом у Дніпрі живе більше 120 видів пернатих: качки, горобці, синиці, дрозди, ворони, сороки тощо. Близько 90 видів птахів міста знаходяться у червоній книзі.

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