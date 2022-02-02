2 лютого на засіданні земельна комісія Херсонської міської ради передбачила фінансування ремонту колектора на вулиці Штурвальній.

Про це йдеться на сайті Херсонської міської ради.

На засіданні присутні розглянули звернення директора міського водоканалу Віктора Скоблікова про надання 2022 року комунальному підприємству бюджетних грошей - 14,5 млн гривень. Гроші передбачені, щоб провести роботи з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації та капітально відремонтувати напірний каналізаційний колектор на вул. Штурвальній (від Адмірала Макарова до вул. Бурзі).

Депутати підтримали фінансування цих робіт з дотриманням підприємством необхідної процедури.

Що відомо

Аварія на каналізаційному трубопроводі по вулиці Штурвальній сталася 27 листопада 2021. Під дією напору потік неочищених стоків залив розташовані поблизу 5 приватних житлових будинків.

Один з них, де мешкали дві родини, комісія визнала непридатним для проживання. На сьогодні грошову допомогу з міського бюджету отримали усі 6 родин. Загальна сума компенсації понад 3 млн грн.

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