У Миколаєві другого лютого науковці з Херсонського державного університету презентували результати дослідження сучасного стану старовинних парків та рукотворних лісів Миколаївської області.

Про це йшлось в ході презентації результатів досліджень біологічного та ландшафтного розмаїття Миколаївської області. Дослідження тривали два роки.

Згідно з результатами дослідження, найстаріші дерева на Миколаївщині – дуби, які ростуть у парку Підгірського, що у селі Курячі Лози, Первомайського району. Їх посадили на початку 20 століття.

Фото: Валентина Гурова / Суспільне Миколаїв Дуб черешчатий по вул. Адміральська, 22

Загалом науковці дослідили 142 дерева та 29 старовинних парків. Такими вважаються парки, у яких хоча б одному дереву понад 100 років.

"Це був комплексний підхід, ми вивчали і судинні рослини в парках, мохоподібні лишайники і звертали увагу на раритетну складову. Тобто види занесені до Червоного списку, до Червоної книги України, Європейського червоного списку, до Світового червоного списку, рідкісні угруповання та біотопи", — розказав професор кафедри ботаніки ХДУ Олександр Ходосовцев.

За словами заступника начальника управління екології та природних ресурсів Миколаївської ОДА Дмитра Маца, мета роботи — дослідити те, що раніше не досліджувалось. А також отримати інформацію для подальшої роботи щодо охоронних об’єктів та створення нових об’єктів природо-заповідного фонду.

У Миколаєві на території Міської лікарні № 4 росте найстаріше дерево – дуб звичайний. Його внесли до природоохоронного фонду України.

Фото: Валентина Гурова / Суспільне Миколаїв Дуб черешчатий по вул. Адмірала Макарова, 1

У сквері біля будинку, 22 по вулиці Адміральській, біля будівлі Миколаївської обласної ради, росте ще один старий дуб, якому 101 рік. Навпроти нього – софора, яка за результатами досліджень виявилась старшою за дуб. Її та низку інших дерев внесуть до реєстру природо-заповідного фонду.

"Софора біля Миколаївської обласної державної адміністрації має вік 126 років, тобто часи діяльності Леонтовича, мера, на той час, Миколаєва і директора зоопарку. Скоріш за все, вона за його діяльності була посаджена та каркаси західні", — розказав Олександр Ходосовцев.

Фото: Валентина Гурова / Суспільне Миколаїв Софора, яка росте навпроти будівлі Миколаївської ОДА

За словами Дмитра Маца, багаторічні дерева можуть стати частиною нових туристичних маршрутів у Миколаєві.

"Ми можемо зробити такий шлях від будівлі ОДА, де був раніше зоопарк Леонтовича, дерева Леонтовича, які висаджені в його пору, за його участі, коли він був міським головою. І це розвиток краєзнавства і розвиток рекреаційних послуг, туристичних послуг", — розказав Дмитро Мац.

Фото: Валентина Гурова / Суспільне Миколаїв Дуб черешчатий по вул. Адмірала Макарова, 1

Результати досліджень увійдуть у книгу, яку планують видати у 2022 році. Замовник досліджень – управління екології та природних ресурсів Миколаївської ОДА. Вартість – 180 тисяч гривень.

Що відомо

На Миколаївщині проведуть інвентаризацію дерев у парках та заповідниках.

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