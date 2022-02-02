Міністерство оборони України та запорізький завод "Іскра" підписали мирову угоду

31 січня мирову угоду підписали Міністерство оборони України та Казенне підприємство "Науково-виробничий комплекс "Іскра". Підприємство продовжить свою роботу. Окрім цього, в "Укроборонпромі" зазначили, що заборгованість із виплати заробітної плати на "Іскрі" наразі погашена повністю.

Про це 2 лютого повідомили на сайті Укроборонпрому.

Як зазначають на сайті відомства, на початку цього року на підприємстві був розроблений та впроваджений антикризовий план.

Першим із його етапів стало підписання мирової угоди між Міноборони та підприємством, що дозволить продовжити роботу та забезпечити оплату праці співробітників.

Наступним етапом стала виплата заборгованості із заробітної плати, яка, як запевняють в Укроборонпромі, відбулася вчора, 1 лютого 2022 року.

Як раніше повідомляло Суспільне Запоріжжя, через затримку з виконанням одного з контрактів на замовлення Міноборони на запорізькому підприємстві НВК "Іскра" виникла дебіторська заборгованість у розмірі 58 млн грн. Через що подальше авансування робіт було неможливим. Концерн "Укроборонпром" ініціював відповідну службову перевірку.

Що відомо

Казенне підприємство "Науково-виробничий комплекс "Іскра" – провідний розробник і виробник наземної радіолокаційної техніки оборонного комплексу України. У складі підприємства працюють конструкторське бюро та електромашинобудівний завод. Підприємство входить до державного концерну "Укроборонпром".

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