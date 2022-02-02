Через прорив на трубопроводі частина міста на Волині майже три дні була без води

Частина міста Ківерці Луцького району, у якому мешкає майже 15 тисяч людей, три дні була без водопостачання. Причиною цього став прорив магістрального трубопроводу, що забезпечує холодною водою декілька мікрорайонів міста.

Мережа водопостачання, де сталася аварія, перебуває на балансі "Укрзалізниці".

Як розповіла Суспільному керівниця Ківерцівської дільниці водопостачання Львівської залізниці Світлана Чопко, води не стало ввечері 30 січня. Станом на 2 лютого без послуги була четверта частина міста, зокрема школа, гімназія, лікарня та дитсадок.

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З її слів, ремонтні роботи ускладнило те, що довелося демонтувати бетонний паркан біля колій та зрізати дерева над трубопроводом.

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"Ми копали вчора до пів першої ночі, зробили хомут, поставили. На жаль, не пощастило нам. Пустили по силовій воду і знову нам прорвало", – додала керівниця дільниці.

Як розповіла жителька приватного сектору Євгенія Блащук, поки в оселях ківерчан не було води, жителі багатоповерхівок набирали її з криниць. Одна з них знаходиться на подвір'ї жінки.

Суспільне Волинь

"Вчора може 100 людей було. Вже вибрали воду, що потім брали низом, то вже мутна була. Я не шкодую, хай прийдуть ну хай 10 людей, а то ж всі 5-поверхівки тут. І звідти їдуть, аж від церкви, хтозна-звідки. Мені не шкода води, бо воду шкодувати гріх", – говорить жінка.

Як зазначили на Facebook-сторінці Ківерцівської міської ради, станом на 17:00 ремонтні роботи на вулиці Жукова завершили, водопостачання в місті відновили.

"Ліквідація прориву мережі водопостачання затяглася у зв’язку з тим, що аварійна труба розміром 220 мм є нестандартна. Оскільки хомут заводського зразка для кріплення труб не підходив, довелося виготовляти власноруч з металу", – додали в пресслужбі міськради.

Мережі водопостачання у Ківерцях зношені, адже працюють з 60-х років минулого століття, – зазначив Ківерцівський міський голова Олександр Ковальчук. Зі слів Світлани Чопко, фінансування Ківерцівської дільниці водопостачання обмежене, грошей на заміну мереж їм не виділяли.

Що відомо

У січні в місті Володимирі внаслідок аварії на центральному магістральному водопроводі жителі вулиці 20 липня, вулиці Лесі Українки та прилеглих до місця прориву вулиць провели два дні без водопостачання.

19 січня через ремонтні роботи на тепловій мережі на проспекті Молоді, 14 в Луцьку впродовж дня 20 січня без тепла та гарячої води перебували 88 житлових будинків, три школи та п'ять дитсадків.

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