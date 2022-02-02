Понад 8 млн гривень виділять на підготовку до національного спротиву у Львові

Виконком Львівської міської ради ухвалив рішення виділити понад 8 мільйонів гривень на заходи Програми підготовки Львівської міської територіальної громади до національного спротиву на 2022-2024 роки. Про це повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Майже 8,2 млн гривень із загального фонду міського бюджету розподілять таким чином:

3,2 млн грн будуть скеровані на навчання щодо поводження зі зброєю, стрільби і надання першої допомоги для працівників виконавчих органів та депутатів;

2 млн грн – на створення інформаційних матеріалів;

понад 1,5 млн грн – на навчання щодо поводження зі зброєю, стрільби і надання першої допомоги для працівників професійної освіти;

1,5 млн грн – для оплати праці нових вчителів дисципліни “Захист України”.

“Учасник бойових дій, який пройшов війну на Сході та розуміє, на що треба звертати увагу, ділитиметься своїми знаннями та вміннями. Все це має відбуватись у комплексі і з навчанням для викладачів, і з облаштуванням відповідної інфраструктури”, – розповів перший заступник міського голови Андрій Москаленко.

На засіданні також ухвалили зміни до розподілу місцевого бюджету Львівської міської територіальної громади на 2022 рік. Виконком прийняв рішення про виділення грошей на впровадження заходів із територіальної оборони, облаштування і ремонт тирів із придбанням додаткового обладнання.

Ці рішення виконкому далі розглядатимуть на сесії міської ради.

Автор: Анастасія Балєва

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