У Мелітополі водій маршрутки помер за кермом

2 лютого в Мелітополі Запорізької області водій пасажирського мікроавтобуса Mercedes Benz помер за кермом автомобіля під час здійснення рейсу.

Про це повідомила старша інспекторка відділу комунікацій Нацполіції в області Катерина Третинко.

Водієві, місцевому мешканцю 1954 року народження, який перевозив пасажирів, стало зле близько 11:30 на зупинці біля перехрестя вулиці Героїв України та проспекту Богдана Хмельницького.

Він встиг вчасно зупинити транспорт, ніхто з пасажирів не постраждав. Пасажири викликали швидку, але реанімаційні дії не допомогли, чоловік помер.

Тіло чоловіка направили на судово-медичну експертизу для встановлення причини смерті. Слідчі дії тривають.

Поліція вирішує питання про відкриття кримінального провадження за ознаками ч. 1 ст. 115 ("Умисне вбивство" з додаткової кваліфікацією "природна смерть") Кримінального кодексу України.

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