Понад 24 мільйони гривень збитків: на Полтавщині судитимуть ексголову сільради

До суду скерували обвинувальний акт щодо колишнього сільського голови одного із сіл Полтавщини. Він самостійно розпорядився корисними копалинами на землі комунальної власності. Про це Суспільному розповіла речниця Полтавської обласної прокуратури Людмила Іващук.

За даними слідства, 2019-го та 2020-го чоловік підробив рішення двох сесій сільської ради. Вони стосувалися передачі йому та дружині двох земельних ділянок загальною площею чотири гектари. Вартість землі становила 840 тисяч гривень. Надалі він звернувся до двох реєстраторів із заявами про державну реєстрацію права власності на вказані земельні ділянки. Експосадовець подав підроблені рішення сесій. Але реєстратори не зареєстрували речове право, розповіла речниця.

2020-го року ексголова сільради також без рішення сесії, але діючи від імені сільської ради, уклав із київським товариством угоду про співпрацю. Згідно з її умовами, сільська рада зобов’язувалася безоплатно передати товариству глину та не чинити перешкод по її забору і транспортуванню. Тобто експосадовець самостійно розпорядився корисними копалинами місцевого значення. Товариство видобуло понад 33 тисячі кубометрів глини на землі комунальної власності. Збитки становлять понад 24 мільйони гривень, додала Людмила Іващук.

фото: Полтавська обласна прокуратура Видобуток глини

Ексголову сільської ради підозрюють у використанні завідомо підроблених документів, закінченому замахові на зловживання службовим становищем, службових підробленнях та недбалості, що спричинили тяжкі наслідки.