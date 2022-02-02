Житель Херсона перерахував 100 тисяч гривень за працевлаштування в Європі невідомому. Поліція встановлює того, хто ошукав херсонця. Відкрили кримінальне провадження.

Про це йдеться на сторінці поліції Херсонщини у Фейсбуці.

Херсонець знайшов оголошення про працевлаштування за кордоном в інтернеті. За оформлення всіх документів його попросили перерахувати 100 тисяч гривень представнику фірми. Після переказу грошей потенційний роботодавець перестав відповідати та зник.

Наразі поліція Херсонської області встановлює причетну до незаконних дій людину. Відкрите кримінальне провадження.

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