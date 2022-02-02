Конотопська битва – в грі. Що відомо про "Кіберджуру"

"Кіберджура" – це аналог всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри "Джура", перенесеної в кіберпростір. Сумщина – одна з трьох областей України, в якій діє пілотний проєкт з впровадження цієї гри в школах регіону.

Цьогоріч у грі "Кіберджура" почнуть розробку Конотопської битви 1659 року. Минулого року в рамках гри моделювали історичні бої під Крутами. За словами засновників гри, коли відбувається моделювання для гри, можна знайти неточності істориків. Це стає можливим, коли сучасні технології накладаються на історичні знання.

В ефірі програми "З перших вуст" на Українське радіо: Суми один із засновників "Кіберджури" Іван Галенко розповів, що основа мета гри - виховання учнівської і студентської молоді на національно-патріотичних засадах. Також – впровадження сучасних інформаційних технологій у школах Сумщини в рамках Глобального проєкту модернізації світової освіти. В ході "Кіберджури" планується створення шкільних інтегрованих уроків "Інформатика – географія – предметна область" засобами "Esri Stori Maps".

З 15 тисяч шкіл України лише 30 впровадило собі технологію "Кіберджури". В Сумській ОДА погодилися підтримати розробку гри про Конотопську битву. Голова обласної організації Національної спілки краєзнавців України Олег Корнієнко сказав, що готовий надати допомогу у підготовці моделі битви.

Щоб брати участь у ВПГ "Кіберджура" учасники повинні знати та уміти використовувати геоінформаційні системи.

Автор - Борис Майоров

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