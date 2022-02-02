Галицький районний суд Львова засудив четвертого нападника на музиканта і поета у центрі Львова. 19-річному мешканцю Тернопільської області визначили міру покарання — чотири роки позбавлення волі. Цю інформацію у коментарі Суспільному підтвердив речник Галицького районного суду Львова Павло Береза.

Слухання відбулося 27 січня. Чоловіка визнали винним у кримінальних правопорушеннях за ч.4 статті 296 (Хуліганство, вчинене групою осіб із заздалегідь заготовленими предметами) та за ч. 2 ст 186 (Грабіж, який поєднаний з насильством).

У рішенні суду також вказано, що підсудний надав покази, що він: "Безпричинно, висловлюючи нецензурні вирази щодо можливої на його думку сексуальної орієнтації Верби та Савіна, маючи умисел використання предмету заздалегідь заготовленого для нанесення тілесних ушкоджень типу "газового балончика", після розпилення іншою особою, почали умисно наносити тілесні ушкодження руками і ногами".

Крім цього, у вироку суду зазначено, що чоловік викрав телефон одного із потерпілих. Також через дві години він викрав ще один телефон.

Дата початку відбування вироку — 13 жовтня 2021 року. Вирок суду підсудний має право оскаржити упродовж місяця з дати його оголошення.

Що відомо

Інцидент трапився вночі, 25 липня 2021 року. На двох чоловіків — музиканта та поета в центрі Львова напали четверо чи п'ятеро невідомих.

Як розповів Суспільному поет Сергій Савін, чоловіки спершу звернулися нецензурними словами, які стосувалися сексуальної орієнтації.

Після побиття музиканти звернулися до поліції та у медзаклад. Там їм поставили діагнози.

Як повідомила речниця Нацполіції Львівщини Світлана Добровольська, у цій справі розпочали кримінальне провадження за частиною 2 статті 186 — грабіж поєднаний з насильством вчинений групою осіб. Максимальне покарання, передбачене санкціями цієї статті до шести років.

15 листопада Галицький районний суд Львова виніс вирок одному із нападників. 22-річного чоловіка засудили до 4 років та 1 місяця в'язниці. Про це у коментарі Суспільному розповів речник Галицького суду Павло Береза.

Йому частково приєднали невідбуте покарання за вироком Залізничного суду від 11 червня 2021 року.

Читайте нас у Instagram: головні новини регіону