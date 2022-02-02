Робоча комісія Запорізької міської ради розглянула звернення стосовно питання підвищення вартості проїзду, які містяни протягом місяця подавали до міської ради.

Про це повідомила Суспільному голова громадської ради при виконавчому комітеті Запорізької міської ради Катерина Акула. Звернення приймалися з 25 грудня по 25 січня.

Загалом 12 осіб та 4 громадські організації надіслали свої пропозиції щодо вартості проїзду у громадському транспорті Запоріжжя до управління з питань транспортного забезпечення та зв’язку міської ради. Найбільше пропозицій були за те, аби не підвищувати вартість проїзду.

"Якщо пропозиції подаються з обрахунками, вони мають сенс для розгляду і взагалі серйозність підстав для того, щоб далі розбиратись у цьому питанні", – каже Катерина Акула.

Заступник начальника управління транспортного забезпечення міськради — Олександр Кухарєв на засіданні у міськраді 2 лютого повідомив, що із врахуванням всіх пропозицій, що надійшли підготують новий проєкт рішення міськвиконкому:

"Розрахунки про підвищення в цілому вартості на показники палива, заробітної плати та рівень відповідно загальний, показує нам можливість прийняття таких тарифів, які були опубліковані", — зазначив Олександр Кухарєв.

Свої висновки робоча група направить до Виконавчого комітету міської ради, який має розглянути та ухвалити рішення. Дату розгляду питання щодо підвищення вартості проїзду у громадському транспорті запорізьким міськвиконкомом Олександр Кухарев не називав. За його словами — засідання очікується у лютому-березні.

Як раніше повідомляло Суспільне, регуляторний акт, в якому пропонується підвищити вартість послуг у міському громадському транспорті, був оприлюднений 25 грудня на офіційному сайті Запорізької міської ради:

Графіка Суспільне Запоріжжя

Згідно із документом, вартість проїзду пропонується встановити:

у муніципальному транспорті (трамваї, тролейбуси, автобуси) — 10 грн;

на маршрутах приватних перевізників — 12 грн;

маршрутки №10, 36, 58, 87, 92, 96 — 13 грн;

маршрут №55 — 14 гривень.

Що відомо

Востаннє ціни на проїзд у Запоріжжі підвищили навесні 2021 року. З початку травня вартість проїзду у трамваях і тролейбусах збільшилася з 4 до 6 гривень, у маршрутках — з 6 до 8 гривень, на окремих маршрутах — до 9-10 гривень, а в муніципальних автобусах вартість проїзду подорожчала з 5 до 7 гривень.

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