У школах Херсонщини протягом січня зафіксували три факти булінгу: у Бериславському і Каховському районах та Дар’ївській територіальній громаді.

Про це Суспільному сказав начальник відділу ювенальної превенції поліції Херсонщини Віталій Сайфутдінов.

За його словами, діти не завжди розуміють, що вони вчиняють булінг.

"За всіма фактами ми не тільки складаємо протокол про адмінпорушення, а ще й проводимо систематично щомісяця превентивні заходи - лекції, семінари, тренінги, навчальні заняття, щоб всі діти розуміли, якщо дитина когось ображає, цькує, штовхає, вчиняє фізичне насильство і робить це системно, то це і є булінг. І ми це намагаємось донести в усіх школах, щоб вони розуміли", - каже Віталій Сайфутдінов.

На дитину, яка скоїла булінг, складають адмінпротокол. Окрім того, ювенальні поліцейські роз’яснюють, що це булінг, і складають адмінпротокол на батьків, яких штрафують на суму від 850 до 1700 грн, якщо це перший раз. Вдруге – до 3400 грн.

"Коли суд приймає рішення про накладання штрафу, то ця дитина ставиться на облік до поліції. І ми про це дітям кажемо, що вони на обліку поряд з дітьми, які здійснили злочин, звільнились з місць позбавлення волі, з тими, хто перебуває на умовному терміні покарання. Роз’яснюємо, що тепер він повинен буде приходити до поліції щомісяця, де ми з ним проводимо роботу. Але облік – це не покарання, а захід для виправлення. І це - наше завдання. І ще: дитина, яка скоїла булінг, вдруге вже такого не робила. У нас такі факти не були зареєстровані. Тобто профілактична робота має свій вплив", - сказав начальник відділу ювенальної превенції.

Минулого року на Херсонщині виявили 30 фактів булінгу.

Психологиня Ганна Колісніченко каже, що діти вдаються до булінгу через бажання виділитися серед однолітків, самоствердитись, через різні заздрощі.

"Якщо казати про причини булінгу, то це коли діти хочуть виділитися за рахунок іншого, бажання підкорити власній волі, потреба у домінації, або страх, що інша людина може домінувати, антипатія та конкуренція. Якщо в родині є насилля, на екрані телебачення, в комп’ютерних іграх – все це дитина може переносити у своє життя. Коли ми за цим пасивно спостерігаємо, то розв’язуємо руки кривднику. А коли в колективі є захисник, то булінг можна зупинити на перших хвилинах", - каже психологиня.

Три основні фактори, які впливають на булінг: це побудова захисної моделі дитиною, пасивне спостереження іншими та відсторонення дорослих від того, щоб вчасно розв’язати проблему, сказала Ганна Колісніченко.

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