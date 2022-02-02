Держекоінспекція у Закарпатській області повідомила про перевищення викидів у повітря товариством з додатковою відповідальністю "Перечинський лісокомбінат". Інформацію про це оприлюднили на офіційній сторінці інспекції у Facebook.

У відомстві зазначили, що порушення виявили під час позапланової перевірки.

"Встановлено, що підприємство не виконує умови дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря в частині проведення вимірювань гранично-допустимих викидів на джерелах викидів, порушує правила технічної експлуатації установок очистки газу. А за результатами інструментально-лабораторних досліджень зафіксовано перевищення дозволеного викиду в атмосферне повітря на одному з джерел викидів", — йдеться у повідомленні Держекоінспекції області.

На двох посадовців підприємства інспектори склали адмінматеріали за порушення порядку здійснення викиду забруднюючих речовин в атмосферу (ст.78 КУпАП). Штраф за таке порушення становить до 136 грн.

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