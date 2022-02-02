Туман на Миколаївщині. Синоптики попереджають про небезпеку на дорогах

У місті Миколаєві та області встановили перший (жовтий) рівень небезпеки через туман. Видимість на дорогах може зменшуватись до 100 метрів.

Про це кореспондентам Суспільного розповів провідний синоптик Миколаївського гідрометеорологічного центру Роман Мурмило

"Станом на 11 годину ранку, туману ще не було. За даними нашої метеостанції видимість була чотири кілометри, але постійно погіршувались 4 200 – 3 800 метри. Посилення туману ми очікуємо ближче до вечора, коли вітер буде слабшати", — сказав Роман Мурмило.

За словами Романа Мурмила, до кінця дня другого лютого, а також вночі та вранці третього лютого по області та у Миколаєві спостерігатиметься туман та погіршення видимості до 100 – 500 метрів.

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