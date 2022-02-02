У Дніпрі презентували новий автомобіль для виїзної біостерилізації безпритульних собак та хатніх тварин, які проживають в приватних секторах. Про це йдеться в пресрелізі Дніпровської міськради, який отримало Суспільне.

Всередині авто є усе необхідне для якісної та безпечної стерилізації тварин: генератор для автономної роботи на виїзді, медичні препарати, клітки для транспортування тварин. Також є все обладнання: операційний стіл, інструментальний столик, повітряний стерилізатор, кисневий концентратор, електрохірургічний коагулятор, пульсоксиметр, ветеринарний портативний безмасляний відсмоктувач.

Стерилізаційний центр "на колесах" створили на індивідуальне замовлення комунального підприємства "Зооконтроль".

Дніпровська міськрада Авто оснащене усім необхідним для стерилізації тварин

"Найбільшою проблемою залишається приватний сектор, де тварини безконтрольно розмножуються. Цей стерилізаційний центр "на колесах" дозволить за найближчі декілька років скоротити кількість безпритульних тварин на вулицях нашого міста до 80 %. Стерилізацію на виїзді робитимуть малоінвазивним лапороскопічним методом, через що тварину одразу можна буде відпускати", - зазначив під час презентації заступник міського голови Михайло Лисенко.

У стерилізаційному центрі "на колесах" тваринам надаватимуть повний комплекс послуг: стерилізація, чіпування, реєстрація тварини (якщо вона має хазяїна), також робитимуть щеплення від сказу.

Заступник міського голови додав: автомобіль виїжджатиме за окремо створеним графіком, він не працюватиме, як швидка допомога – за одним викликом. Планується, що за день в автомобілі можна буде стерилізувати близько 20 собак.

Ця послуга буде абсолютно безкоштовна для мешканців Дніпра.

Стерилізаційний центр "на колесах" розпочне свою роботу в середині лютого.

Це перший подібний автомобіль із такою комплектацією на теренах України та Європи.

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