Знам'янчани можуть запропонувати свій проєкт для розвитку громади

У Кіровоградській області Знам'янська міська рада розробляє проєкт стратегії розвитку громади на період з 2022 до 2027 року. Місцевим жителям пропонують надсилати власні ідеї розвитку громади, розповів Суспільному міський голова Знам'янки Володимир Сокирко.

Стратегія розвитку має на меті розвинути економіку громади, туризм, інфраструктуру, покращити якість медичних та освітніх послуг, зберегти екологію. Пропонувати свої ідеї можуть містяни, громадські організації та приватні підприємства.

Вимоги до проєктів:

мають бути спрямовані на досягнення суспільної вигоди, а не особистої;

мати термін реалізації не більше трьох років;

не повторювати ті проєкти, які вже існують у Знам'янці;

мати людей та технічну спроможність для реалізації проєкту.

Надіслати свої ідеї можна до 16:00 18 лютого. Вони мають бути написані за формою, яка розміщена на сайті Знам’янської громади. Після цього ідеї проаналізують, розставлять за пріоритетом та визначать джерела фінансування.

Куди відправляти: [email protected] з поміткою "Проєкти до Стратегії"

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