Продавав керівну посаду в МВС: затримали уродженця Тернопільщини

Працівники Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції затримали 41-річного уродженця Тернопільщини, який представлявся родичем керівника МВС і пропонував посаду начальника одного з департаментів. Про це повідомили на сайті Нацполіції України.

За свою послугу чоловік хотів 60 000 доларів. Чоловік у 2017 році отримав громадянство РФ. Він приватний підприємець, час від часу у справах перебуває у Києві.

Під процесуальним керівництвом прокуратури Автономної Республіки Крим даний факт правоохоронці внесли подію до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 3 ст. 369-2 – зловживання впливом та частиною 3 статті 358 – підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів Кримінального кодексу України.

Чоловіка затримали під час отримання ним авансу – 10 000 доларів США. Слідчі поліції готують чоловікові вручення підозри.

Що відомо