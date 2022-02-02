Жителі Кіровоградської області можуть оформити компенсацію за професійний догляд за людьми з інвалідністю та похилого віку. Для цього потрібно подати документи та пройти навчання, розповів Суспільному директор обласного департаменту соцзахисту Олександр Догаров. За його словами, доглядальнику платитимуть майже 10 тисяч гривень, гроші – з місцевих бюджетів.

Отримувати компенсацію за професійний догляд хоче кропивничанка Ірина, яка відмовилась називати своє прізвище. Для цього тиждень тому звернулась у "Прозорий офіс" до працівниці міського департаменту соцполітики.

"Мені відповіли, що спершу, за направленням департаменту, я маю пройти навчання і отримати відповідний документ. Справа в тому, що працювати можна і без цієї довідки, але тоді оплата складає лише дві тисячі гривень, за професійний догляд платять майже 10 тисяч. Мені сказали, що лише формують список людей, які хотіли б працювати доглядальниками. Тому наразі записали мої дані та сказали чекати дзвінка. Наразі у цьому списку лише двоє людей – я і ще одна жінка."

Як оформити компенсацію

Олександр Догаров розповів Суспільному, як оформити компенсацію. За його словами, зробити це можуть доглядальники за людьми:

похилого віку,

з інвалідністю,

невиліковно хворими, а також хворими, що потребують тривалого лікування,

дітьми з інвалідністю,

дітьми, яким не встановлена інвалідність, але які є хворими на тяжкі вроджені вади розвитку, рідкісні орфанні захворювання; які отримали тяжку травму, потребують трансплантації органів; потребують паліативної допомоги.

Кандидати у надавачі соціальних послуг не повинні працювати, займатися підприємницькою та незалежною професійною діяльністю та перебувати на обліку, як безробітні.

Призначають та виплачують компенсацію органи місцевого самоврядування за рахунок коштів місцевих бюджетів. Для її оформлення потрібно звернутися до центрів надання адміністративних послуг за місцем проживання, уповноважених осіб селищних чи сільських рад.

Яке потрібно пройти навчання

У Кіровоградській області на сьогодні є три організації, які планують влаштовувати навчання для доглядальників: обласний центр соціальних служб, обласна організація Товариства Червоного Хреста України та обласне відділення Всеукраїнської благодійної організації "Всеукраїнської мережі людей, які живуть з ВІЛ/СНІД".

Програмою передбачено:

формування та розвиток основних практичних навичок з догляду,

формування та розвиток навичок безконфліктного спілкування, уважного поводження з людьми людьми, які старіють чи хворіють.

Люди, які мають документ про медичну освіту, можуть не проходити навчання і надавати послуги з догляду. Для цього треба додатково подати копію документа про медичну освіту.

Розмір компенсації

Розмір компенсації, який платитимуть доглядальнику, складає 70 відсотків мінімальної заробітної плати в погодинному розмірі. Наприклад, з 1 січня мінімальна заробітна плата за годину складає 39,26 гривень, тобто 70 відсотків – це 27,48 гривень за годину. Компенсація може виплачуватися не більше, ніж за 360 годин на місяць. Виплати не мають перевищувати 9 тисяч 893 гривень.

При цьому кількість людей, яким можуть надаватися послуги протягом цих 360 годин, Кабінет Міністрів не обмежує. При збільшенні розміру мінімальної заробітної плати підвищення суми виплат відбувається автоматично.

Реєстр кандидатів на професійний догляд

У громадах Кіровоградської області нині формують реєстр людей, які бажають надавати соціальні послуги з догляду за людьми. За словами Олександра Догарова, наразі у Кіровоградській області компенсацію за надання послуг по догляду за людьми 80-річного віку або з інвалідністю І групи отримують майже 2300 сімей.

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