Нового голову обласної Полтавської організації партії «Слуга народу» поки не призначили. Її керівником був нардеп Олександр Трухін. Проте його виключили із партії. Про таке рішення 2 лютого на своїй сторінці у Facebook повідомила голова партії Олена Шуляк.
Згідно із документами, керівником обласної організації партії досі є нардеп Олександр Трухін. Про це Суспільному повідомила адміністраторка партійної організації «Слуги народу» у Полтавській області Марина, яка відмовилася називати своє прізвище.
Керівника обласної організації «Слуги народу» Олександра Трухіна виключили з партії. Рішення про це ухвалила голова партії Олена Шуляк. Відповідний допис вона зробила після того, як журналісти опублікували докази спроб нардепа уникнути відповідальності через аварію під Києвом, яка сталася у серпні минулого року.
Щодо цієї справи розпочали кримінальне провадження за частиною першою статті "Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі " . Про це повідомила спікерка Офісу генпрокурора Наталія Питель. Санкція — щонайбільше позбавлення волі це кримінальне покарання, що являє собою примусову ізоляцію злочинця від суспільства та тримання його в спеціалізованій установі з певним режимом відбування.від двох до чотирьох років.
У коментарях під публікацією Олена Шуляк повідомила, що це рішення вона ухвалила самостійно. Також додала, що буде призначати тимчасового виконувача обов’язків керівника партійної організації «Слуги народу» на Полтавщині. Хто це буде не зазначила.
Суспільне намагається зв’язатися із нардепом Олександром Трухіним, щоб дізнатися його ставлення щодо виключення із партії.
Що відомо:
- Аварія сталась 23 серпня 2021-го року на Бориспільській трасі поблизу Києва.
- Під час аварії травмувалися шестеро людей.
- Новину про зіткнення опублікували десятки українських медіа, однак протягом наступних кількох днів близько 30-ти ЗМІ видалили повідомлення, або змінили таким чином, що згадок про народного депутата Трухіна не лишалося.
- Шеф-редакторка видання ІА "Центр новин" Ольга Витак, головний редактор видання "Трибуна" Олег Щербаков, автор автопроєкту "Зупини_Лося" Костянтин Андріюк розповіли, що після публікації новини про ДТП з участю Трухіна з невідомої адреси на пошти прийшли пропозиції "на комерційних засадах" видалити матеріал про інцидент.
- Сам Трухін свою участь в аварії спочатку не коментував, а його однопартійці заявляли, що не уповноважені висловлювати позицію щодо зіткнення за участю депутата від фракції Олександра Трухіна. Президент Володимир Зеленський теж не коментував аварію з нардепом Трухіним, але додавав, що "там ніхто не загинув".
- 7 вересня Трухін заявив, що коментувати зіткнення за його участю на Бориспільській трасі йому заборонили слідчі й що він не просив ЗМІ видаляти новини про подію.
- 1 лютого журналісти опублікували розслідування, у якому зазначено, що нардеп Олександр Трухін після зіткнення намагався уникнути відповідальності, пропонував хабаря поліцейським та обіцяв "домовитися" з міністром внутрішніх справ Денисом Монастирським. Голова парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія після публікації розслідування заявив, що такій людині як Трухін не місце ні в партії, ні у фракції.
- Міністерство внутрішніх справ відкинуло звинувачення у тому, що народний депутат Олександр Трухін після зіткнення, намагався "домовитися" з очільником відомства Денисом Монастирським.