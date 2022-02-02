Нового голову обласної Полтавської організації партії «Слуга народу» поки не призначили. Її керівником був нардеп Олександр Трухін. Проте його виключили із партії. Про таке рішення 2 лютого на своїй сторінці у Facebook повідомила голова партії Олена Шуляк.

Згідно із документами, керівником обласної організації партії досі є нардеп Олександр Трухін. Про це Суспільному повідомила адміністраторка партійної організації «Слуги народу» у Полтавській області Марина, яка відмовилася називати своє прізвище.

Фото: minjust.gov.ua Керівником Полтавської обласної організації «Слуга народу» за даними Міністерства юстиції України є Олександр Трухін

Керівника обласної організації «Слуги народу» Олександра Трухіна виключили з партії. Рішення про це ухвалила голова партії Олена Шуляк. Відповідний допис вона зробила після того, як журналісти опублікували докази спроб нардепа уникнути відповідальності через аварію під Києвом, яка сталася у серпні минулого року.

Щодо цієї справи розпочали кримінальне провадження за частиною першою статті "Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі " . Про це повідомила спікерка Офісу генпрокурора Наталія Питель. Санкція — щонайбільше позбавлення волі від двох до чотирьох років.

У коментарях під публікацією Олена Шуляк повідомила, що це рішення вона ухвалила самостійно. Також додала, що буде призначати тимчасового виконувача обов’язків керівника партійної організації «Слуги народу» на Полтавщині. Хто це буде не зазначила.

Суспільне намагається зв’язатися із нардепом Олександром Трухіним, щоб дізнатися його ставлення щодо виключення із партії.

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